Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan kongrede, seçimlere iki liste halinde gidildi.

Mevcut başkan Mustafa Saran 457 oy alırken, diğer aday Şerif Yıldız ise 143 oy aldı.

Göreve yeniden seçilen Saran, seçime katılan herkese teşekkür ederek, süt üreticileri için hayırlı olmasını diledi.

Yönetim kuruluna Mustafa Saran, İsmail Şentürk, İlyas Çetiner, Ergin Arıcan, Hasan Acır, Denetim Kuruluna Ali Işık, Zafer Ceylan, Üzeyir Özmen ve Merkez Birliği temsilciliğine Tevfik Keskin seçildi.