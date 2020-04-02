Hayrabolu SYDV 332 kişiye yardım etti - Son Dakika

Hayrabolu SYDV 332 kişiye yardım etti
6 saat önce
Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 332 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 332 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayında 332 ihtiyaç sahibine, 40 bin 014 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.
Yardımların aile, eğitim, sağlık ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:54 Kaynak: AA
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