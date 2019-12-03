Son Dakika Haberleri: Hayrabolu SYDV 374 kişiye yardım etti
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Hayrabolu SYDV 374 kişiye yardım etti

6 saat önce

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 374 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu SYDV 374 kişiye yardım etti, System.String[]

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 374 vatandaşa yardım yapıldı.


Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında 374 ihtiyaç sahibine, 40 bin 889 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.


Yardımların aile, yangın ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Hayrabolu, Sülün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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