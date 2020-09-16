Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı - Son Dakika

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür yardımında bulundu.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sülün, "İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere toplamda bin ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.