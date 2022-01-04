Hayrabolu SYDV geçen yıl 4 bin 463 kişiye yardım yaptı - Son Dakika

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2021 yılında ihtiyaç sahibi 4 bin 463 kişiye yardımda bulundu.

Hayrabolu SYDV Müdürü Günnür Karabey, yaptığı açıklamada, 2021 yılında ihtiyaç sahibi, dul, yetim, engelli ve yaşlı aylığı, kimsesiz ve öğrenciler ile kömür ve gıdada çeşitli yardımlar yapıldığını belirtti.

Toplam yardım tutarının 9 milyon 522 bin lira olduğunu bildiren Karabey, SYDV personelinin mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit etmeye çalıştığını kaydetti.

Karabey, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini bildirdi.