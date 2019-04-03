Hayrabolu Sydv Yardımları
54 dakika önce
Tekirdağ'da, Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 859 vatandaşa yardım yapıldı.
Tekirdağ
'da, Hayrabolu
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 859 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün
, yaptığı açıklamada, mart ayında 859 ihtiyaç sahibine, 456 bin 530 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.
Yardımların eğitim, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:31 Kaynak: AA
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