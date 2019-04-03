Son Dakika Haberleri: Hayrabolu Sydv Yardımları

Hayrabolu Sydv Yardımları

54 dakika önce

Tekirdağ'da, Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 859 vatandaşa yardım yapıldı.

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Tekirdağ'da, Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 859 vatandaşa yardım yapıldı.


Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, mart ayında 859 ihtiyaç sahibine, 456 bin 530 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.


Yardımların eğitim, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:31 Kaynak: AA

Sülün, Tekirdağ, Hayrabolu, Güncel
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