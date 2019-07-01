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Hayrabolu SYDV yardımları

1 saat önce

Tekirdağ'da, Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 158 vatandaşa yardım yapıldı.

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Tekirdağ'da, Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 158 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayında 158 ihtiyaç sahibine, 21 bin 139 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:15 Kaynak: AA
Hayrabolu, Tekirdağ, Sülün, Güncel
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