Hayrabolu TSM Müdürü Türkmen, görevine başladı - Son Dakika

Hayrabolu Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Müdürlüğüne atanan Dr. Denizhan Türkmen, görevine başladı.

Türkmen, yaptığı açıklamada, Hayrabolu'da görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

İlçede sağlık alanındaki çalışmaları daha da ileri taşıyacaklarını belirten Türkmen, "Hayrabolu sağlık hizmet sunumu iyi ve başarılı bir süreç geçirmiş, bunu devam ettirmek bize nasip oldu. İlçedeki sağlık alanında verilen hizmeti daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.