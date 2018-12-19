Hayrabolu Yolu Trafiğe Kapandı
50 dakika önce
Tekirdağ-Hayrabolu aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.
Tekirdağ- Hayrabolu
aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.
Dün gece saatlerinde etkisi arttıran ve hayatı olumsuz etkileyen yağış dolayısıyla Tekirdağ - Hayrabolu kara yolunun 4. kilometresindeki Yağcı mahallesi mevkinde trafik akışı durdu. Kar
küreme araçlarını temizlemekte yetersiz kaldığı yolda, bazı araçlar ve kamyonetler kara saplandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri yolu açma çalışmasına devam ediyor.
Hava sıcaklığının -1 derece olarak hissedildiği kentte kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisinin sürdürmesi bekleniyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan Yüksel Koşan, yaklaşık 2 saattir yardım beklediklerini söyledi.
Hayrabolu'ya gitmek için yola çıktığını aktaran, Koşan "Arabayı kaydırdık. İki saattir buradayız. Gelip bizi kurtaran yok. Öleceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:19 Kaynak: AA
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