Hayrabolu Zabıta Müdürlüğünün yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binası törenle hizmete girdi.

Belediyenin bahçesinde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Osman İnan, yeni binayla daha etkin hizmet vereceklerini söyledi.

Yeni hizmet binası ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yeni mobil yol süpürge aracının da hizmet vermeye başlayacağını ifade eden İnan, "Yeni zabıta binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum.Vatandaşların zabıta birimi ile ilgili işlemleri artık yeni yerinde yapılan binasından yürütülecek. Zabıtalar belediyelerin görünen yüzüdür. Zabıta teşkilatı bizim gözümüz, kulağımızdır. Amacımız her zaman Hayrabolu'muzun daha da gelişmesi ve ilçede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir."

Ardından protokol mensupları açılış kurdelesini keserek, Zabıta Müdürlüğü hizmet binasını dolaştı.

Açılışa Kaymakam Mehmet Sülün, Müftü Ramazan Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, AK Parti İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, MHP İlçe Başkanı Bünyamin Bitgen, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da katıldı.