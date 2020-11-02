Hayrabolulu Erdoğan usta 45 yıldır demire şekil vererek geçimini sağlıyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 67 yaşındaki demir ustası Erdoğan Özek, 45 yıldır körüğün başında sıcak demire şekil vererek geçimini sağlıyor.

Gelişen teknolojiye rağmen alın teri dökerek mesleğini yaşatmaya devam eden Özek, işini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Özek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği mesleğini sağlığı el verdiğince devam ettirmek istediğini söyledi.

Emiryakup Mahallesi'nde 15 metrekarelik atölyesinde, sıcak demire şekil veren Özek, balta, keser, bıçak ve tarım aletleri tamiri yaptığını ifade etti.

Çırak bulmakta zorluk çektiğini belirten Özek, "Burada yalnız çalışıyorum. Yaklaşık 45 yıldan bu yana işimi severek yapıyorum. Ancak bu işi yapacak çırak bulamıyoruz. Sağlığım el verdiğince bu işi sürdürmeye devam edeceğim." dedi.