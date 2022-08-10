Hayran yapımı Attack on Titan oyunu 10 milyon indirmeye ulaştı

Swammy kullanıcı adlı YouTuber'ın Haziran 2022 tarihinde yüklediği Attack on Titan oyunu yaptım videosu ile anime severlerin dikkatini çekti ve kendi oyununun indirme linkini de herkese açık bir şekilde paylaştı.

HAYRAN YAPIMI ATTACK ON TITAN OYUNU 10 MİLYON İNDİRMEYE ULAŞTI

2021'in başlarında bir deney olarak başlayan eğlencenin, kız arkadaşının onu TikTok'ta kısa bir oyun videosu yayınlamaya ikna ettikten sonra patladığını açıkladı. Daha sonralarında ise Swammy kullanıcı adlı YouTube hesabına yüklediği oynaması ücretsiz hayran yapımı Attack on Titan oyunu ile anime serisinin severlerini etrafında toplamayı başardı.

Oyunun kullanıcılar tarafından beğenilmesinin ardından hayran yapımı Attack on Titan oyunu kısa sürede 10 milyon indirmeye ulaştığı açıklandı. Bir yıldan biraz fazla bir süre içerisinde yapıldığı bildirilen oyunun Unreal Engine 5 oyun motoru kullanıldığı da açıklandı.