Half-Life 2 VR oyunu oldu! İşte şaşırtan grafikler

Oyun dünyasının en büyük aksiyon serilerinden biri olan Half-Life, yeni bir hayran yapımı VR modu aldı. Half-Life 2'yi tamamen oynanabilir bir VR oyununa çeviren geliştirici ekibi, modu Steam üzerinden erişibilir hale getirdi.

Ücretsiz Half-Life 2: VR Mod nasıl oynanır?

2020 yılında çıkış yapan Half-Life: Alyx aslında Valve tarafından VR platformları geliştirilmiş bir oyundu. Source VR Mod Team isimli bir ekip ise popüler Half-Life oyununu VR'a getirmek istedi. 2004'te çıkmış olan Half-Life 2, VR mod sayesinde artık sanal gerçeklikte test edilebiliyor.

Steam üzerinden ücretsiz olarak erişime açılan VR mod, Half-Life 2'yi satın almış tüm oyuncular tarafından test edilebilir. Henüz beta sürecinde olan sanal gerçeklik sürümü, meşhur hikayeyi baştan sona oynamanıza izin veriyor.

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Source VR Mod Team, Half-Life 2: VR Mod hakkında detaylı bilgi paylaşmamış olsa da, Half-Life: Alyx'te bulunan bir dizi özelliği oyuna entegre ettiklerini ifade etti. Örneğin, Alyx'te yer alan silah seçim ekranı birebir olarak Half-Life 2'de de bulunuyor.

Diğer VR özellikleri arasında ise isteğe bağlı olarak lazer ışığı, silah şarjörünü yeniden yükleme ve iki elle silah kullanımı gibi detaylar yer alıyor. Proje henüz bitmemiş olsa da, Steam topluluğunda oldukça pozitif yorumlar aldığını söylemek mümkün.

VR projesi ilk olarak 2017'de açıklandı ve geliştirmesi 2021'de tamamlandı. Fakat modun yayınlanması 2022'ye kadar gecikti. Half-Life 2: VR Mod ilgi çekici görünse de, hayranları hayata geçirdiği ilk proje değil. Daha önce Black Mesa isimli bir Half-Life remake'i geliştirildi.

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