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Hayranı olduğu takımı izlemek için 8 bin kilometre yol katetti
6 saat önce
Hayranı olduğu Cedi Osman'ı ve Boston takımını aynı anda izlemek için İstanbul'dan maça gelen Türk taraftar Fatih Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep burada olmayı hayal ediyordum. Türk bayrağını burada dalgalandırmak istiyordum. Şimdi buradayım, inanamıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:25 Kaynak: AA
Hayranı olduğu Cedi Osman'ı ve Boston takımını aynı anda izlemek için İstanbul'dan maça gelen Türk taraftar Fatih Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep burada olmayı hayal ediyordum. Türk bayrağını burada dalgalandırmak istiyordum. Şimdi buradayım, inanamıyorum. Gerçekten büyük mutluluk. 8 bin kilometreyi bunun için geldim. Boston taraftarıyım ama bugün Cedi de sahada olacak. Gönlüm Cedi'den yana bir Türk oyuncusu olarak." diye konuştu.
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