Son Dakika Haberleri: Hayranı olduğu takımı izlemek için 8 bin kilometre yol katetti
Son Dakika Güncel Hayranı olduğu takımı izlemek için 8 bin kilometre yol katetti - Son Dakika

Hayranı olduğu takımı izlemek için 8 bin kilometre yol katetti

6 saat önce

Hayranı olduğu Cedi Osman'ı ve Boston takımını aynı anda izlemek için İstanbul'dan maça gelen Türk taraftar Fatih Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep burada olmayı hayal ediyordum. Türk bayrağını burada dalgalandırmak istiyordum. Şimdi buradayım, inanamıyorum.

Hayranı olduğu Cedi Osman'ı ve Boston takımını aynı anda izlemek için İstanbul'dan maça gelen Türk taraftar Fatih Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep burada olmayı hayal ediyordum. Türk bayrağını burada dalgalandırmak istiyordum. Şimdi buradayım, inanamıyorum. Gerçekten büyük mutluluk. 8 bin kilometreyi bunun için geldim. Boston taraftarıyım ama bugün Cedi de sahada olacak. Gönlüm Cedi'den yana bir Türk oyuncusu olarak." diye konuştu.

Hayranı olduğu takımı izlemek için 8 bin kilometre yol katetti

Cedi Osman, İstanbul, Boston, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:25 Kaynak: AA
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