HAYRANI OLDUĞU TÜRKAN ŞORAY'IN YAĞLIBOYA PORTRELERİNİ YAPTI - Son Dakika

ERZURUMLU resim öğretmeni Nursu Yılmaz, ünlü sanatçı Türkan Şoray'ın 11 ayrı filmde canlandırdığı fotoğraflarını yağlı boya tablosuna dönüştürdü. Portreleri, 5 ayda tamamlayan Nursu Yılmaz, çok yönlü bir sanatçı olan Şoray'ın filmlerinde doğu ve batılı kadını oynadığını, toplumun her kesimine hitap ettiği için yağlıboya resimleri farklı sahnelerden seçtiğini söyledi.

Erzurum Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Nursu Yılmaz, hayranı olduğu Türkan Şoray'ın 11 ayrı yağlı boya portresini yaptı. Öğretmenliğe başladığı yıllardaki hayalini yaklaşık 20 yıl sonra gerçekleştiren Yılmaz, ünlü sanatçının farklı filmlerdeki rollerini tuvale aktardı. Göreve başladıktan sonra hep normal liselerde görev yaptığını belirten Yılmaz, Güzel sanatlar lisesine atandıktan sonra sanata olan aşkım depreşti ve yıllar önce planladığım çalışmamı yapmaya karar verdim. Türkan Şoray'ın çok büyük bir hayranı olduğum için onun farklı yağlıboya tablolarını yaptım dedi.

Çok yönlü bir sanatçı olan Şoray'ın filmlerinde toplumun her kesimine hitap ettiği için yağlıboya resimleri farklı sahnelerden seçtiğini belirten Yılmaz, Türkan Şoray, çok yönlü bir sanatçı. Filmlerinde doğulu, batılı kadını oynamış, toplumun her kesimine hitap eden birisi. Onun için ayrı filmlerinden farklı resimleri tercih etti. Onu her yönüyle yağlıboya tabloya aktardım diye konuştu.

Erzurum'daki bir AVM'de açtığı sergiden Türkan Şoray'ın sosyal medya aracılığıyla haberinin olduğunu ifade eden Nursu Yılmaz, şunları söyledi

Resimleri görmüş, çok beğenmiş. Sosyal medya aracılığıyla ulaşarak teşekkürlerini iletti. Keşke gelme fırsatı olsaydı daha çok sevinirdim. Ancak sergiyle ilgili memnuniyetini belirtir geri dönüş yapması, teşekkür etmesi beni çok etkiledi.