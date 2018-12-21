Son Dakika Haberleri: Hayranları Volkan Konak'ın Şarkılarıyla Isındı

Hayranları Volkan Konak'ın Şarkılarıyla Isındı

27 dakika önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi dolayısıyla eksi 5 derece soğukta Volkan Konak konseri düzenlendi.

Hayranları Volkan Konak'ın Şarkılarıyla Isındı, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi dolayısıyla eksi 5 derece soğukta Volkan Konak konseri düzenlendi. Dondurucu soğuğa rağmen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nı dolduran binlerce Kırklarelili Volkan Konak ile birlikte sevilen şarkılarını söyledi. Sahneye çıkan Volkan Konak, havanın soğuk olmadığını belirterek "Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne geliş günü. Onlar silah arkadaşları ile birlikte bu ülkeye hayatlarını vermiş. O yüzden bu akşam bize de üşümek yok" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Konak, sevilen şarkılarını koro halinde Kırklareli halkı ile birlikte seslendirdi. Sahne performansından dolayı Konak'a teşekkür eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Bundan 88 yıl önce beyaz bir tren Kırklareli'ne geldi. İçinden çelik bakışlı mavi gözleri ile Mustafa Kemal indi" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:46 Kaynak: İHA

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