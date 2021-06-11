Hayranlarına müjde! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile

Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, öğrencisini böyle taciz etti

İş ortamında tanışan 44 yaşındaki Başak Dizer ile 37 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerini basından uzak yaşayan çiftin bebek beklediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

BAŞAK DİZER HAMİLE

Sabah'ta yer alan habere göre, birkaç yıldır bebek bekleyen Dizer'in hamile olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllardır baba olmayı hayal eden Tatlıtuğ'un haberi alır almaz havalara uçtuğu konuşuluyor.

Kısa sürede gündem olan iddiayla ilgili çiftten henüz bir açıklama gelmedi.