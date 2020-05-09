Hayrat Derneği'den Etiyopyalı ailelere yardım - ADDİS - Son Dakika

Hayrat Derneği'den Etiyopyalı ailelere yardım - ADDİS
6 saat önce
Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı yardımları kapsamında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı yardımları kapsamında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 07:53 Kaynak: AA
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