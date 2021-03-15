Hayrat Derneği, Türk hayırseverlerin yardımlarıyla yüzlerce yetimin hamiliğini yapıyor - Son Dakika

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'daki iki merkezinde, Türk hayırseverlerin yardımlarıyla yüzlerce yetimin hamiliğini üstleniyor.

Umdurman ve Hartum kentlerindeki dernek merkezlerine sabah erken saatlerde 25-30 kişilik gruplar halinde anneleriyle gelen yetimler, oyunlarla sosyalleşip yalnızlıklarından kurtulurken birlikte yaşama kültürünü de öğreniyor. Yetimlere ve ailelerine İslam dini ve peygamberi tanıtan dersler veriliyor, dualar ezberletiliyor.

Dernek, yetimlerin ailelerine ayda bir kez gıda paketi, yılda bir kez de temizlik paketi ve kıyafet yardımı sağlıyor.

İslam ve Türkiye sevgisini aşılıyorlar

Hayrat Vakfı Sudan Temsilcisi İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş, kabile çatışmaları, iş kazaları gibi çeşitli nedenlerle babalarını kaybeden 13 yetimle 2014'te yetim hamiliği projesine başladıklarını, bugün destek verdikleri yetim sayısının 1270'e ulaştığını söyledi.

Sudanlı yetimlere kendi ayakları üzerinde durabilecekleri yaşa kadar destek olmak istediklerini belirten Kaya, projeyle gençlerin ilgi ve sevgilerini İslam dini ve Türkiye'ye yönlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sosyalleşmiş, başarılı, girişken çocuklar

Dernekteki faaliyetlerin çocukların sosyal ve ahlaki gelişimlerine olumlu yansıdığını aktaran Kaya, "Olumlu dönüşler alıyoruz. Çocuklar sosyalleşmiş, derslerinde daha başarılı, girişken oluyor. Anneler burada aldıkları heyecanla sosyal hayatta daha aktif olabiliyor. Başarılı olanları teşvik ediyor, bazılarını kız hafızlık merkezimizde eğitiyoruz. Daha sonra yatılı yurdumuzda lise eğitimlerini de devam ettirebiliyorlar. Evde ufak tefek bir şeyler üretip satmak isteyen annelere de destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamilik bekleyen 3 bin yeni kayıt bulunduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Yetimler tamamen Türkiye'den destek alıyor. Her yetimin bir hamisi var. Türkiye'deki hayırsever vatandaşlar Hayrat İnsani Yardım Derneğinin sitesine girdiği zaman Yetim Hamiliği linkinden Sudan'ı seçip destek olabilir. Bütün Türkiye'ye minnettarız. Dinimizden, ecdadımızdan aldığımız bir ruhla çok hayırsever bir toplumuz. Türkiye'nin bir köyünden bir vatandaş aylık bir yetimin masrafını gönderiyor. Burada bir yetimi sevindiriyor. Bu çok güzel bir duygu. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Yetimi sevindirmek ve hamiliğini yapmayı Kur'an da peygamber efendimiz de teşvik etmiş. İnsanı sevindirmek fıtratımızda var. Allah herkese nasip etsin."