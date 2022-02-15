Üye Girişi
Hayrat İnsani Yardım Derneği Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenlere gıda dağıttı - Son Dakika

Hayrat İnsani Yardım Derneği Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenlere gıda dağıttı

15.02.2022 17:22
Hayrat İnsani Yardım Derneği Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenlere gıda dağıttı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Etiyopya'da kuraklıktan etkilenen yüzlerce aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Etiyopya'da kuraklıktan etkilenen yüzlerce aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Derneğin Etiyopya Koordinatörü Kadir Darıcık, AA muhabirine, kuraklığın yaşandığı Oromiya eyaletinin Bale bölgesinde 500 aileye gıda paketlerinin dağıtıldığını söyledi.

Ülkenin Asella bölgesinde 2 bin kişinin faydalanacağı temiz su projesi başlattıklarını kaydeden Darıcık, ayrıca "Dünya Kur'an Okuyor" projesi kapsamında 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Dünya Gıda Programı (WFP), Kenya, Somali ve Etiyopya'da bu yılın ilk çeyreğinde 13 milyon kişinin şiddetli kuraklıkla mücadele etmek zorunda kalacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
500

Etiyopya, Bale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrat İnsani Yardım Derneği Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenlere gıda dağıttı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:14 Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler
16:48 Tinder avcılarının taktiklerini bilmek sizi kurban olmaktan kurtarabilir
16:43 EMO Başkanı Bülent Pala: İyileştirme iddiaları tamamen göstermelik
16:42 Çiftlikte yangın çıktı, 3 yaşındaki ikizler canından oldu!
16:38 Sivas'taki cinayette yeni iddialar: Babasını öldürdü, sonra soyunarak dışarı çıktı, donmayı bekledi!
16:31 DiCaprio'nun yeni aşkı! İşte Titanik filminin kedili versiyonu
16:26 İtalya'da rahiplerin tacizine uğrayan mağdurlar adalet için kampanya başlattı
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 17:28:53. #1.11#
SON DAKİKA: Hayrat İnsani Yardım Derneği Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenlere gıda dağıttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement