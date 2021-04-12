Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanda Türk ve Suriyelilerin sofralarını şenlendirecek - Son Dakika

Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanda Türk ve Suriyelilerin sofralarını şenlendirecek

12.04.2021 10:49
Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanda Türk ve Suriyelilerin sofralarını şenlendirecek, System.String[]

Hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahibi insanlara umut olan Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanda Şanlıurfa ve Suriye'de 215 bin kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahibi insanların sofralarına ulaştıracak.

Hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahibi insanlara umut olan Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanda Şanlıurfa ve Suriye'de 215 bin kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahibi insanların sofralarına ulaştıracak.

Hayrat İnsani Yardım Derneğinin yurt içi ve dışında ihtiyaç sahibi insanlara yönelik yaptığı yardımlar, ramazanda da artarak devam edecek.

Derneğin Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Abdullah Toprak, AA muhabirine, dernek olarak her yıl masum gönüllere ulaşmak adına planlamalar yaptıklarını söyledi.

Bu yıl da ramazan için yaptıkları planlamalar kapsamında, belirlenen ihtiyaç sahibi insanlara sıcak yemek ve gıda yardımlarını ulaştıracaklarını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Salgından dolayı ramazanda iftar yemeği veremiyoruz, onun yerine evlere iftarlık sıcak yemek dağıtımımız olacak. Şanlıurfa ve koordinemizdeki bölgede tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlardan başta yaşlı, hasta, engelli ve evde tenceresi kaynamayan yetim ailelerimize hazırladığımız sıcak yemeklerimizi ramazan boyunca evlerine götürüp teslim edeceğiz. Bu yardımlarla ramazanın güzelliğini, bereketini ve mutluluğunu, bu ailelerimize de yaşatmak istiyoruz. Her yıl yaptığımız yardımlar inşallah bu yıl daha da artarak devam edecek. Şimdilik Şanlıurfa ve bölgemizde 75 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ise gıda kolilerini ise ramazan öncesinde dağıtacağız."

Barış Pınarı bölgesinde ve Burkina Faso'da 140 bin kişiye sıcak yemek

Toprak, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde ve Burkina Faso'da, mağdur ve mazlum halkın iftar sofralarının da derneğin katkılarıyla bereketleneceğini ifade etti.

Bağışçıların vesilesiyle Balkanlar'dan Afrika'ya kadar birçok ülkede masum ve mağdur insanlara ramazanın sevincini, güzelliğini ve huzur dolu ortamını yaşatmak adına çalışmalar yaptıklarını anımsatan Toprak, "Suriye'de kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda ve zor şartlarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz için de ramazan boyunca toplam 100 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapacağız. Ramazan boyunca bölgemizde, Suriye'de ve Burkina Faso'da toplam 215 bin kişilik sıcak yemek dağıtımımız olacak. Ancak bu rakamların ramazan içinde hayırseverlerin desteğiyle artacağını düşünüyoruz ve planlarımızı da ona göre yaptık." diye konuştu.

Toprak, yardımlara vesile olan tüm bağışçılara teşekkür ederek, Şanlıurfa ve çevresindeki ihtiyaç sahibi insanlara gıda, kıyafet, hijyen seti, ev eşyaları, yakacak gibi yardımları dağıtmanın yanı sıra yaklaşık bin yetim çocuğa da aylık nakdi yardımda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Şanlıurfa, Ramazan, Suriye, Masum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanda Türk ve Suriyelilerin sofralarını şenlendirecek - Son Dakika


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