Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına konuk olacak - Son Dakika

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Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanın bereketini paylaşmak ve kardeşlik ruhunu yansıtmak amacıyla Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına misafir olacak.

Derneğin, hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen ve başkent Hartum'un Şark-ı Nil bölgesinin Doğu Cireyf Mahallesi'ndeki bir sokakta kurulan yer sofrasında onlarca kişi birlikte orucunu açtı.

İftar programına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen ve Derneğin Sudan Temsilcisi İsmail Kaya da katıldı.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'da ramazanda şu ana kadar 10 bin kişiye iftar verdiklerini söyledi.

Bu sene 20 bin kişiye iftar, 4 bin aileye kumanya ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kaya, "Kumanyaları dağıtırken insanların ellerine bir hafta yetecek kadar paket vermek değil amacımız. Gayemiz; insanların gönlüne dokunmak, dualarını almak, Türkiye'mizin buradaki insanlarla birlikte olduğunu hissettirmek, tabii bunları yaparken de incitmeden üzmeden yapmaya çalışmak." diye konuştu.