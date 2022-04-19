Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 2000 kişiye iftar verdi - Son Dakika
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Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 2000 kişiye iftar verdi

19.04.2022 22:54
Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 2000 kişiye iftar verdi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Uluslararası Afrika Üniversitesindeki 2 bin öğrenciye iftar programı düzenledi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Uluslararası Afrika Üniversitesindeki 2 bin öğrenciye iftar programı düzenledi.

Üniversitenin kampüsündeki iftar programına Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Ekrem Semiz, Sudan Temsilcisi İsmail Kaya ve üniversitede okuyan Sudanlı ve yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Semiz, Hartum'a dört günlük ziyaretinin ikinci gününde Uluslararası Afrika Üniversitesindeki iftara katıldığından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu sene ramazan ayında yürüttükleri kampanyanın isminin "Kalpten kalbe Ramazan" olduğunu aktaran Semiz, "Bizzat gelip bu duygusallığı hissetmek istedik. Buraya şevk ve mutlulukla geldik, aynı şekilde buradan ayrılacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sudan Temsilcisi Kaya ise 2022 yılı ramazan ayı boyunca Sudan'da 35 bin 500 kişiye iftar verdiklerini dile getirerek, "3 bin kumanya ve 3 bin 500 çocuğa bayramlık dağıtımlarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin gelip okuduğu Uluslararası Afrika Üniversitesinde Afrika'nın kalbinin attığını söyleyen Kaya, "Üniversitede birçok bölüm var. Burada öğrenciler hem kendi alanlarında eğitim aldıkları gibi Sudan'ın içinde bulunduğu İslami yapıdan etkilenerek dindar öğrenciler olarak memleketlerine dönüyorlar" dedi.

Kaya, üniversitede ramazan boyunca her dört günde bir 2 bin kişiye iftar verdiklerini söyledi.

Uluslararası Afrika Üniversitesinde "Kuran Haftası" adı altında bir program düzenlendiği de aktaran Kaya, bu program için 2 bin Kur'an-ı Kerim bağışı yaptıklarını kaydetti.

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Ramazan, Hartum, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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