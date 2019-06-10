Son Dakika Haberleri: Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Afrika'ya 475 su kuyusu
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Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Afrika'ya 475 su kuyusu

8 saat önce

Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Hakkı Aygün, bu yıl 15 Afrika ülkesinde 475 su kuyusu açtıklarını bildirdi.

Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Afrika'ya 475 su kuyusu, System.String[]
Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Hakkı Aygün, bu yıl 15 Afrika ülkesinde 475 su kuyusu açtıklarını bildirdi.
Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da insanların en temel sorunlarının başında temiz suya erişimin geldiğini söyledi.
Bu sorunu gidermek amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Aygün, su kullanımından kaynaklı hastalık ve ölümlerin önüne geçmek için bu yıl Nijer, Etiyopya, Mali, Somali, Gana, Gambiya, Çad, Kenya ve Kamerun'un da aralarında bulunduğu 15 ülkede 475 su kuyusu açtıklarını belirtti.
Aygün, "Hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su kuyularından günde ortalama bin kişi istifade ediyor. Temiz suya kavuşan insanların yüzlerindeki tebessüm olmak her şeyden daha kıymetli." dedi.
Geçen yıl aynı bölgede 350 su kuyusunu açtıklarını ifade eden Aygün, bu sene sayıyı daha da artıracaklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:02 Kaynak: AA
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