Hayrat İnsani Yardım Derneğinden dayanışma mağazası - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından, dar gelirli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla dayanışma mağazası açıldı.



Hayrat İnsani Yardımlaşma Derneği Gercüş Şube Başkanı Abdullah Temiz, Batman'da yetim ve yoksulların giysi ihtiyaçlarının karşılanması için mağaza açtıklarını söyledi.

Temiz, ikinci şubelerini Gercüş'te açtıklarını dile getirerek, "30 metrekare alan üzerinde yeni yardımlaşma ve dayanışma mağazasını açtık. Yetim ve yoksulları giydirip sevindireceğiz. Dernek olarak yetim, yoksul ve kimsesizlere yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz." dedi.