Hayrat'ta yeni halk eğitim merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Hayrat'ta yeni halk eğitim merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Yapımı bir süre önce tamamlanan halk eğitim merkezinin açılış törenine, Kaymakam Orçun Cüneyt Zor, Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demircioğlu, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.
Açılışın ardından Kaymakam Zor, beraberindeki protokol üyeleri ile halk eğitim merkezindeki kurslarda yapılan el sanatları ürünlerini inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açılış kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Aktaş, beraberindeki personel ile halk eğitim merkezi bahçesine fidan dikti.
- Kaynak: AA
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