Son Dakika Haberleri: Hayrat'ta Yürüyüş Keyfi

Hayrat'ta Yürüyüş Keyfi

24 dakika önce

Trabzon'un Hayrat ilçesinde doğa yürüyüşü yapıldı.

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Trabzon'un Hayrat ilçesinde doğa yürüyüşü yapıldı.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizesinde, Hayrat Kaymakamlığı ve Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yürüyüşe Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyeleri de büyük destek verdi. Tarihi Eyüp'ün Hanında başlayan ve 15 kilometrelik güzergahta yaklaşık 4 saat süren yürüyüş, karla kaplı Büyükharman Yaylası'nda son buldu.

Hedeflerinin Trabzon'un bütün ilçelerinde ulusal çapta ilgi görebilecek ve yerli-yabancı bütün sporseverlerin katılabileceği spor etkinliği düzenlemek olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Hayrat, sporla daha fazla buluşturmamız gereken bir ilçe. Şimdi kulüp üyeleri ve uzun süre yürüyüş yapanların katıldığı bir organizasyon oldu çünkü hava şartları bunu gerektirdi. Mayıs ayında halkın katılacağı bir yürüyüş daha düzenleyeceğiz" dedi.

Yaptıkları ilgi çekici faaliyetlerle birçok bilinmeyen bölgenin tanıtımına katkı sunan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Başkanı Zeynep Bayoğlu ise "Büyükharman her yönüyle mükemmel bir yer" ifadeleri kullandı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:17 Kaynak: İHA

Tenis, Trabzon, Hayrat, Spor
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