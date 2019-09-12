Hayrat'tan öğrencilere kırtasiye yardımı

Hayrat İnsani Yardım Derneği ilkokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi ve çanta hediye etti.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman İl Temsilcisi Abdullah Temiz, dernek olarak yeni eğitim öğretim yılında çocuklar için bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Maddi durumu düşük ailelere mensup 150 öğrenciye kitap seti, çanta hediye ettik. Öğrencilerin sevinci bizi de mutlu etmektedir." dedi.

Temiz, hayırsever vatandaşların desteğiyle yardımları sürdüreceklerini kaydetti.