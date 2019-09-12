Son Dakika Haberleri: Hayrat'tan öğrencilere kırtasiye yardımı
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Hayrat'tan öğrencilere kırtasiye yardımı

20 dakika önce

İMKB ilkokulu -Okulda öğrencilere çanta ve kitap setlerinin hediye edilmesi -Toplu fotoğraf çekimi Hayrat'tan öğrencilere kırtasiye yardımı Hayrat İnsani Yardım Derneği ilkokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi ve çanta hediye etti.

-İMKB ilkokulu

-Okulda öğrencilere çanta ve kitap setlerinin hediye edilmesi

-Toplu fotoğraf çekimi Hayrat'tan öğrencilere kırtasiye yardımı

Hayrat İnsani Yardım Derneği ilkokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi ve çanta hediye etti.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman İl Temsilcisi Abdullah Temiz, dernek olarak yeni eğitim öğretim yılında çocuklar için bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Maddi durumu düşük ailelere mensup 150 öğrenciye kitap seti, çanta hediye ettik. Öğrencilerin sevinci bizi de mutlu etmektedir." dedi.

Temiz, hayırsever vatandaşların desteğiyle yardımları sürdüreceklerini kaydetti.

Hayrat'tan öğrencilere kırtasiye yardımı

Hayrat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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