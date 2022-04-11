Hayrat Vakfı, Sudan'da Kur'an eğitimi alan 1500 öğrenciye iftar verdi - Son Dakika
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Hayrat Vakfı, Sudan'da Kur'an eğitimi alan 1500 öğrenciye iftar verdi

11.04.2022 01:30
Hayrat Vakfı, Sudan'da Kur'an eğitimi alan 1500 öğrenciye iftar verdi

Hayrat Vakfı, Sudan'ın başkenti Hartum'da Kur'an eğitimi alan 1500 öğrenci için iftar programı düzenledi.

Hayrat Vakfı, Sudan'ın başkenti Hartum'da Kur'an eğitimi alan 1500 öğrenci için iftar programı düzenledi.

Başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki Saim Dima Camisi'nde yapılan iftar programına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Hayrat İnsani Yardım Derneği Ankara Temsilcisi Nevzat Ceren ile beraberindeki heyet, Hayra Yol Ol Grubu ve Hayrat Vakfı Sudan Temsilcisi İsmail Kaya katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, programda, ramazan boyunca devam edecek yardımları için Hayrat Vakfı gönüllülerine teşekkür etti.

Hayrat Vakfı Sudan Temsilcisi Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene ramazan ayı boyunca 35 bin 500 kişiye iftar vereceklerini belirtti.

Kaya, ramazandan önce saha taraması yaptıklarını ve ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini anlatarak, "Bu sene dul kadınlara ve yetim ailelere yardımlar ulaştırıyoruz. Başkent Hartum'da, Güney Kurdufan eyaletinde ve Güney Darfur eyaletinde bu yardımları yapıyoruz." dedi.

Ramazan münasebetiyle Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını kaydeden Kaya, "Bugün Sayın Büyükelçimizin katılımıyla Saim Dima'da iftar yemeği verdik. Kuran eğitiminin alındığı bu camide iftar vermemizin amacı, kuran kurslarını toplumun can damarı olarak görmemizdir. Bu damar iyi beslenirse toplum canlı kalır." ifadelerini kullandı.

Kaya, Hayrat Vakfı tarafından ramazan ayında 3 bin gıda kolisi dağıtılacağını ve bayramda 1950 çocuğa bayramlık verileceğini bildirdi.

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Türkiye, Ramazan, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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