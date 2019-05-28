Son Dakika Haberleri: Hayrat Yardım'dan Somalili ailelere yardım
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Hayrat Yardım'dan Somalili ailelere yardım

2 saat önce

Hayrat İnsani Yardım Derneğince, Somali'nin başkenti Mogadişu ve Baydabo kentinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık kıyafet ve gıda yardımında bulunuldu.

Hayrat Yardım'dan Somalili ailelere yardım, System.String[]
Hayrat İnsani Yardım Derneğince, Somali'nin başkenti Mogadişu ve Baydabo kentinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık kıyafet ve gıda yardımında bulunuldu.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan her yerde ramazan" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Somali'nin farklı noktalarında ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar ulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Somali'de başkent Mogadişu ve Baydabo kenti olmak üzere her gün kardeşlerimiz için iftar sofraları kuruyoruz. Bu sofralarda her gün 400'den fazla kişi faydalanıyor. Gıda bulmakta zorluk çeken kamplarda barınan bin aileye de kumanya desteği verildi. Somali'de çocukların mutlu olması için 500 çocuğa bayramlık kıyafet hediye ettik. Yanımızda götürdüğümüz şeker, çikolata ve balonları her zaman olduğu gibi karşılaştığımız çocuklara dağıttık." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:23 Kaynak: AA
Mogadişu, Somali, Hayrat, Güncel
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