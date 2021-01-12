Hayrat Yardım Derneği'nden 5 bin çocuğa kışlık giyim yardımı - Son Dakika

Hayrat Yardım Derneği'nden 5 bin çocuğa kışlık giyim yardımı

12.01.2021 10:25
Hayrat Yardım Derneği'nden 5 bin çocuğa kışlık giyim yardımı, System.String[]

Şanlıurfa'da, Hayrat Yardım Derneği tarafından 5 bin çocuğa kışlık giyim yardımı dağıtıldı.

Şanlıurfa'da, Hayrat Yardım Derneği tarafından 5 bin çocuğa kışlık giyim yardımı dağıtıldı.

Derneğin Doğu Bölge Koordinatörü Abdullah Toprak, yaptığı açıklamada, vakıf olarak il genelinde yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere düzenli ve dönemsel yardımlar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların ihtiyaçlarının daha fazla arttığını belirten Toprak, "Bu yüzden Şanlıurfa Hayrat Yardım olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kış yardımı kampanyamız dahilinde 'Yetim Gönülleri Isındır' ismini verdiğimiz kampanyamızı başlattık. Bu zorlu salgın sürecinde hem de kışın dezavantajlı etkisi karşısında yetim, ihtiyaç sahibi çocuklara giyim mağazamızda haftanın belirli günlerinde giyim programı yapmaktayız, hedefimizi 5 bin çocuk giydirmek şeklinde hedefledik ve bu sayıyı hemen hemen yakaladık." dedi.

Kışlık giyim yardımı hakkında bilgi veren Toprak, yardımın mont, bere, atkı, ayakkabı gibi kış şartlarına uygun bir setten oluştuğunu ifade etti.

Sınır hattı boyunca Suriyeli muhtaç ailelere de yardımlar ulaştırdıklarını kaydeden Toprak, "Mülteci ailelere de gıda yardımı ve oradaki çocuklara giyim yardımı ulaştırıldık. Hamdolsun bu konuda desteklerini esirgemeyen kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle Hayrat Yardım olarak yetim, yaşlı, engelli ve hasta ailelere kış mevsimi boyunca yardımların ulaştırılacağız." diye konuştu.

Abdullah Toprak, Şanlıurfa, Hayrat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrat Yardım Derneği'nden 5 bin çocuğa kışlık giyim yardımı - Son Dakika


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