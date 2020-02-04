Hayrat Yardım Derneği, yetim çocukları diş taramasından geçirdi - Son Dakika

Hayrat Yardım Derneği tarafından Şanlıurfa'daki yetim çocuklar diş taramasından geçirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından yürütülen "Sağlıkla Büyür Projesi" kapsamında Şanlıurfa'daki yetim çocuklar, diş taramasından geçirilerek tedavileri yapıldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Hayrat Yardım Doğu Koordinatörü Abdullah Toprak, yurt içinde ve yurt dışında çocukları sağlık taramasından geçirerek teşhis ve tedavilerini yaptıklarını belirtti.

10 gönüllü uzman diş hekiminin, Şanlıurfa Hayrat Yardım Eyyübiye Toplum Merkezinde çocukların muayenesini yaptığını aktaran Toprak, "200'den fazla yetim yavrumuza hayata gülümser yüzlerle bakmaları için diş muayene, teşhis ve tedavisini gerçekleştirdik. Tedavide dolgu, çekim, flor ve muayeneleri yapıldı." dedi.

Toprak, sağlık taramalarının periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.