Son Dakika Haberleri: Hayrettin Aksoy: "10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı"
Son Dakika Spor Hayrettin Aksoy: '10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı'

Hayrettin Aksoy: "10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı"

1 saat önce

Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi, Beşiktaş maçıyla taraftarı önünde moral depolamak isteyen MKE Ankaragücü, 10 kişi tamamladığı maçta 1 puan alarak tamamladı.

Hayrettin Aksoy:

Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi, Beşiktaş maçıyla taraftarı önünde moral depolamak isteyen MKE Ankaragücü, 10 kişi tamamladığı maçta 1 puan alarak tamamladı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına cezasından dolayı MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin katılamadı. Metin Diyadin yerine basın toplantısına katılan Teknik Direktör Yardımcısı Hayrettin Aksoy, "Çok güçlü bir takımla oynadığımızı biliyoruz. Bütün oyuncularımızın gösterdiği arzu, istek için tebrik ediyorum. Son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı. Tüm Ankaragücü taraftarına çok teşekkür ediyoruz. Yeniden bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Maçın ilk bölümünde, ilk devrenin belli bölümlerinde Beşiktaş'a üstünlük sağladığımızı söyleyebilirim. Gol pozisyonuna girdik. Pozisyonda verdik ama biz daha üstündük. İkinci yarı başladıktan sonra Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. Ama tam oyuna ortak olacakken kırmızı kart gördük. Sonrasında çok büyük bir mücadele gösterdik ve Beşiktaş'tan 1 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Hayrettin Aksoy, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:36 
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