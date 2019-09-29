Son Dakika Haberleri: Hayrettin Aksoy: "Kısıtlı kadromuza rağmen iyi mücadele ettik"
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Hayrettin Aksoy: "Kısıtlı kadromuza rağmen iyi mücadele ettik"

7 dakika önce

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Gençlerbirliği karşısında kısıtlı kadrolarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bu maç bizim için çok önemliydi dönüm noktası diyebiliriz. " dedi.

Hayrettin Aksoy:

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Gençlerbirliği karşısında kısıtlı kadrolarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bu maç bizim için çok önemliydi dönüm noktası diyebiliriz. " dedi.


Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, "Maça iyi başladığımızı söylemeyiz. İlk 10-15 dakikayı atlattıktan sonra daha oturaklı hale geldik. İlerleyen bölümlerde oyunun hakimiyetini ele geçirdik. Kendi hatamızdan kaynaklanan birkaç Gençlerbirliği pozisyonu vardı. İkinci devre daha iyi oldu pozisyonlara girdik. Son bölümler hariç iyiydik. Nihayetinde Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyoruz. İyi mücadele ettiler. Bu maç bizim için çok önemliydi. Dönüm noktası diyebiliriz. Kısıtlı kadromuza rağmen iyi mücadele ettik. Oyuncularımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Hayrettin Aksoy, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
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