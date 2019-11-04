Son Dakika Haberleri: Hayrettin Aksoy: "Oyunun hakkı bu değil buradan galip ayrılmalıydık"
Son Dakika Spor Hayrettin Aksoy: 'Oyunun hakkı bu değil buradan galip ayrılmalıydık'

Hayrettin Aksoy: "Oyunun hakkı bu değil buradan galip ayrılmalıydık"

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Yardımcısı Hayrettin Aksoy, "Oyunun hakkı bu değil buradan galip ayrılmalıydık" dedi.

Hayrettin Aksoy:

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Yardımcısı Hayrettin Aksoy, "Oyunun hakkı bu değil buradan galip ayrılmalıydık" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktör Yardımcısı Hayrettin Aksoy, "Bugün sahada iki Ankaragücü vardı. Birisi ilk yarı kötü oynayan ikinci yarı muhteşem oynayan bir Ankaragücü. Kötü oynadığımız ilk yarıda rakibin tek bir pozisyonu yok. Kötü oynadığımız halde rakibimizin penaltıdan tek golü var. İkinci yarı çok iyi oynayıp 90. dakikada duran toptan gol yiyoruz. İkinci yarı rakibimiz kalemize gelemiyor, bizim altıpasa düşen birçok pozisyonumuz var ama topu içeri sokmakta zorlanıyoruz. Bu sıkıntıları yaşadığımız için golü bulamayınca mağlup oluyorsunuz. Oyunun hakkı bu değil buradan galip ayrılmalıydık. İkinci yarı futbolcularımızın özverili oynayışı ile baskı altına alıp muhteşem cesaretle yapılması gereken her şeyi yapıyorsunuz ama golü bulmayınca mağlup ayrılıyorsunuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Hayrettin Aksoy, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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