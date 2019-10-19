Son Dakika Haberleri: Hayrettin Aksoy: "Son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı"
Son Dakika Spor Hayrettin Aksoy: 'Son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı'

Hayrettin Aksoy: "Son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı"

52 dakika önce

Hayrettin Aksoy: "Son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı" MKE Ankaragücü Teknik Direktör Yardımcısı Hayrettin Aksoy: "Çok büyük bir mücadele gösterdik ve Beşiktaş'tan 1 puan aldık" "Tam oyuna ortak olacakken kırmızı kart gördük"ANKARA - MKE Ankaragücü...

Hayrettin Aksoy: "Son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı"

MKE Ankaragücü Teknik Direktör Yardımcısı Hayrettin Aksoy:

"Çok büyük bir mücadele gösterdik ve Beşiktaş'tan 1 puan aldık"

"Tam oyuna ortak olacakken kırmızı kart gördük"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktör Yardımcısı Hayrettin Aksoy, "Tam oyuna ortak olacakken kırmızı kart gördük" dedi.

Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi, Beşiktaş maçıyla taraftarı önünde moral depolamak isteyen MKE Ankaragücü, 10 kişi tamamladığı maçta 1 puan alarak tamamladı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına cezasından dolayı MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin katılamadı. Metin Diyadin yerine basın toplantısına katılan Teknik Direktör Yardımcısı Hayrettin Aksoy, "Çok güçlü bir takımla oynadığımızı biliyoruz. Bütün oyuncularımızın gösterdiği arzu, istek için tebrik ediyorum. Son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı. Tüm Ankaragücü taraftarına çok teşekkür ediyoruz. Yeniden bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Maçın ilk bölümünde, ilk devrenin belli bölümlerinde Beşiktaş'a üstünlük sağladığımızı söyleyebilirim. Gol pozisyonuna girdik. Pozisyonda verdik ama biz daha üstündük. İkinci yarı başladıktan sonra Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. Ama tam oyuna ortak olacakken kırmızı kart gördük. Sonrasında çok büyük bir mücadele gösterdik ve Beşiktaş'tan 1 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Hayrettin Aksoy: Son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı

Hayrettin Aksoy, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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