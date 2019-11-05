Hayrettin Aksoy: Topu içeri sokmakta zorlanıyoruz

Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktör Yardımcısı Hayrettin Aksoy basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.



Mücadelenin ilk yarısında iyi oynamadıklarını ancak buna rağmen rakiplerine pozisyon vermediklerini belirten Hayrettin Aksoy, "Bugün sahada iki Ankaragücü vardı. Birisi ilk yarı kötü oynayan, ikinci yarı ise muhteşem oynayan bir Ankaragücü. Kötü oynadığımız ilk yarıda rakibin tek bir pozisyonu yok. Kötü oynadığımız halde rakibimizin penaltıdan tek golü var. İkinci yarı çok iyi oynayıp 90'ıncı dakikada duran toptan gol yiyoruz. İkinci yarı rakibimiz kalemize gelemiyor, bizim altı pasa düşen birçok pozisyonumuz var ama topu içeri sokmakta zorlanıyoruz. Bu sıkıntıları yaşadığımız için golü bulamayınca mağlup oluyorsunuz. Oyunun hakkı bu değildi, buradan galip ayrılmalıydık. İkinci yarı futbolcularımızın özverili oynayışı ile baskı altına alıp muhteşem cesaretle yapılması gereken her şeyi yapıyorsunuz ama golü bulmayınca mağlup ayrılıyorsunuz" diye konuştu.