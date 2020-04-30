Hayrettin Demirbaş: "Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hayrettin Demirbaş: 'Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım' - Son Dakika Spor

Hayrettin Demirbaş: "Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım"

36 dakika önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray ve Milli Takım'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş şu dönemde oyunculara ödenen paralara tepki gösterdi.

Hayrettin Demirbaş:

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray ve Milli Takım'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş şu dönemde oyunculara ödenen paralara tepki gösterdi. Demirbaş, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi: Hepimiz yıllarca G. Saray için fedakarlık yaptık. Yeri geldi 5-6 ay para almadık. Yeri geldi şampiyonluk parası almadık. Ama hep idare ettik. Ben bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın! Kendi adıma üzülüyorum mesela! Ben en son boş mukaveleye imza attım. 2 yıllığına 10 milyar yazdılar. Zeytinburnu'na 5 ay için 40 milyara gittim. Düşünün!


Forma bizler için kutsaldı


10 sene Galatasaray'da kalmışım, evimde bırakayım diye attım imzayı. Galatasaray forması kutsal bir forma idi bizler için! O taraftar kutsaldır bizim için. En kötü günümüzde desteklediler bizi. Tarık Çamdal'dan kurtulmak için Galatasaray 5 sene neler çekti! Bize 'Git' dendiği zaman 1 dakika durmazdık. Kendi kendimize kızıp gerekeni yapardık. Tarık Çamdal resmen medya baskısı ve lobi ile alındı. Bizler böyle değildik. Bizde arma aşkı vardı. Biz Galatasaray'da 5 şampiyonluk yaşadık, onun 6 ayda aldığı parayı 10 senede almadık. Ben 11 sene Galatasaray'da kaldım. 5 şampiyonluk, 5 Türkiye Kupası kazandım. Ne Tarık Çamdal'mış ya!


İngiltere 2. Ligi bizden daha iyi


Bir tek onun için söylemiyorum. Bize 'Git' dediklerinde gittik. Biz kötü oynadığımızda 'Galatasaray'da oynamayı hak etmiyoruz. Bunun ceremesini çekmeliyiz' derdik. Böyleydi. Eskiden yerli oyuncularda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formasının saygınlığı, kalitesi çok ama çok büyüktü. O formayı giymek çok büyük değerdi. Herkesin camiasına bağlılığı vardı. Şimdi kulüpleri bitirdiler, futbolcuların hepsi zengin! Şimdi oynanan futbola bakıyoruz, İngiltere 2. Ligi dahi bizden daha tempolu, daha iyi. Kaliteyi düşürdüler. Tamam yabancı olsun ama 14 yabancı ne! Yabancı oyuncuları doldurdular, menajerleri zengin ettiler. Kulüplerin borcu 10 ise 100 oldu!


Mert Günok'u 30'unda fark ettik


"Mert Günok'u ben 7-8 senedir söylüyordum. Fenerbahçe'nin kalesini çok rahat korurdu. O şansı, güveni verseler yıllarca görev yapardı. Volkan Demirel'in kaprisini çekiyorlardı. O zaman Aziz Başkan vardı."


'ALTAY, F. Bahçe için bilgi-birikime sahip mi?' diye çok tartışıldı... BÖYLE yapa yapa Volkan Babacan'ı, Mert Günok'u gönderdiler... Ne Fenerbahçe imiş arkadaş ya! Nerede oynayacak? Altay Bayındır'ı şu anda bir sürü kulüp istiyor Avrupa'dan. Seneye, ondan sonraki sene çok daha iyi olacak. Verin formayı, oynasın şu çocuklar. Bu anlayış yüzünden biz Türkiye'de Volkan Babacan'ın 28 yaşından sonra kaleci olduğunu anladık. Şaka gibi! Mert Günok 30 yaşından sonra kaleci oldu. Ama biz Mert'i 30 yaşında fark ettik! Böyle şey olabilir mi! Rezilliğe bak. Mert, Fenerbahçe'nin kalesini çok rahat korurdu. O şansı verseler yıllarca görev yapardı. Volkan Demirel'in kaprisini çekiyorlardı. O zaman Aziz Başkan vardı. Mert çok iyi oynuyordu. Kestiler Volkan'ı koydular. Çok ama çok şaşırmıştım. Ondan sonra da gönderdiler.


VOLKAN BABACAN'I AL, JUVENTUS'UN KALESİNE KOY!


Volkan Babacan'ı al Juventus'un kalesine koy! Cidden iyi, çalışmaktan vazgeçmeyen, kendini geliştiren bir kaleci. Yedek kalmasına üzülüyorum. 'Milli Takım kalesini alacak' demiştim, aldı. Çok çalışıyordu. Bir kez 'yoruldum' demedi. Aslan gibiydi. Yabancı kaleciyi gözünüzde büyütmeyin. Çocuklarımız gerçekten iyi. Yabancılar ne goller yiyor! Tık yok! Alın size Karius! Adam ne goller yedi.


Muslera, Taffarel ve Simovic'ten de iyi


Muslera'yı çok beğeniyorum ve seviyorum. Artık bizden biri. Hepimizi aştı. Galatasaray tarihindeki bütün kalecilerin üzerinde bir işe imza attı. Kalite de çalışkanlık da karakter de var! 10 numara bir çocuk. İnsani olarak da mükemmel bir insan. Bir kere gittim Florya'ya. Muslera yanımızdan ayrılmadı! Helal olsun dedim.


Kaleci performansı olarak Muslera mı Taffarel mi?


Bence Muslera! Taffarel'in, UEFA finalindeki Arsenal maçını söylersin... Onun haricinde akıllarda kalan maçı 4-5'tir. Muslera, farkını sürekli ortaya koyuyor.


Muslera mı, Simovic mi?


Muslera! Simovic de çok iyi kaleciydi, çok kuvvetliydi. Ama şartlar da önemli. simovic bu şartlarda çok daha başarılı olabilirdi. simovic de Muslera gibi çok iyi insandı, çok güçlü ve iyi bir kaleciydi.


PREKAZi BELHANDA'YI 10'A KATLAR


Galatasaray'da beğendiğim Muslera, beğenmediğim Belhanda! Bunu nasıl çektiler. fatih Hoca'ya Allah kolaylık versin, sabır versin. Belhanda, Galatasaray'ı eksik oynatıyor. Sahada her an ne yapacağı belli değil. Büyük futbolcu diyorlar! Ne yapmış ya! Büyük futbolcu var ise o da Prekazi'dir. Prekazi, Belhanda'yı 10'a katlar.


SEYiRCiSiZ FUTBOLUN TADI OLMAZ


Seyircisiz maçları gördük. Ne güzelliği ne özelliği vardı. Ben seyircisiz cezalarına da karşıydım. Seyircisiz maç mı olur? Ver para cezası bitsin. Seyirci olmadığı zaman futbol olmaz. Tadı olmaz. Bitirmiş olmak için ligi oynatacaklar! Bir de kulüpler para kazansın diye. Oyuncuların ücret indirimi yüzde 100 doğru bir karar ama hele ki bazı yabancı futbolcular bence bunu kabul etmez!


Hayrettin Karaoğuz, Tarık Çamdal, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 07:52 

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