Hayrettin Karaca 40 Yıl Önce Dikmişti. Bu Bitki 50 Yılda Bir Kez Açıyor, 1-2 Ay İçinde Ölüyor - Son Dakika
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Hayrettin Karaca 40 Yıl Önce Dikmişti. Bu Bitki 50 Yılda Bir Kez Açıyor, 1-2 Ay İçinde Ölüyor

06.06.2022 13:42

Yalova’da bulunan Karaca Arboretum’daki ‘agave’ isimli bitki 50-60 yılı bulan tüm ömründe bir kez çiçek açması ve ardından ölmesi nedeniyle dikkat çekiyor. Karaca Arboretum Vakfı Başkanı Yeşne Karaca İren, "Biz bir örnek getirdik diğeri de yavruları olarak etrafına sürgün atıyor. Bahçede başka yerlerde de var. Yeni toprakla buluşturduğumuz bireyler de var. Tabii belki ben de göremeyeceğim onları çünkü 40-50 sene beklemek zorunda kalacağız. Bundan sonra gelen jenerasyon çiçek açtığını görecek" dedi.

NEDİM GÜLER

Yalova'da bulunan Karaca Arboretum'daki 'agave' isimli bitki 50-60 yılı bulan tüm ömründe bir kez çiçek açması ve ardından ölmesi nedeniyle dikkat çekiyor. Karaca Arboretum Vakfı Başkanı Yeşne Karaca İren, "Biz bir örnek getirdik diğeri de yavruları olarak etrafına sürgün atıyor. Bahçede başka yerlerde de var. Yeni toprakla buluşturduğumuz bireyler de var. Tabii belki ben de göremeyeceğim onları çünkü 40-50 sene beklemek zorunda kalacağız. Bundan sonra gelen jenerasyon çiçek açtığını görecek" dedi.

'Toprak Dede' olarak anılan TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca tarafından Yalova'da kurulan Karaca Arboretum (ağaç müzesi) içinde bulundurduğu farklı bitki türleriyle dikkat çekiyor. Karaca Arboretum Vakfı tarafından yönetilen arboretumdaki binlerce farklı türden en dikkat çekeni ise agave adı verilen bir bitki. Yaklaşık 50-60 yıllık ömrü olan agave isimli bitki, tüm ömrü boyunca sadece bir kez çiçek veriyor ve çiçek vermesinin hemen ardından kısa bir süre içinde ölüyor. Arboretumdaki agave bitkisinin çiçek verme sürecini Arboretum Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı Yeşne Karaca İren anlattı.

"TÜM ÖMRÜNÜ ÇİÇEK AÇMAYA HARCIYOR"

Hayrettin Karaca'nın torunu olan Karaca Arboretum Vakfı Başkanı Yeşne Karaca İren, Güney ve Orta Amerika'ya özgü agave bitkisinin çiçek açtığını görmekten mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'de de güney bölgelerinde yetişebilen tür hakkında bilgi veren İren, "Sakulent türlerinden büyük iri yapraklı, ihtişamlı, bahçelerde heykel görüntüsü veren bir tür. Bunun özelliği ömrü hayatında tek bir kere çiçek açması, yaklaşık 40-60 seneyi buluyor. Arkada bir küçük örneği daha var. Birkaç ay önce çiçeğini açtı ve bitkiyle beraber öldü. Aslında ölüsünü de biz muhafaza edip teşhir ediyoruz, gösteriyoruz. Üzücü olan bütün ömrünü bu görmüş olduğunuz çiçeği üretmek üzere harcıyor. Birkaç ay canlı kalıyor" dedi.

"BİR SONRAKİ JENERASYON GÖRECEK"

Arboretumda aynı türün farklı örneklerinin de bulunduğunu kaydeden Yeşne Karaca İren, "Biz bir örnek getirdik diğeri de yavruları olarak etrafına sürgün atıyor. Bahçede başka yerlerde de var. Yeni toprakla buluşturduğumuz bireyler de var. Tabi belki ben de göremeyeceğim onları çünkü 40-50 sene beklemek zorunda kalacağız. Bundan sonra gelen jenerasyon çiçek açtığını görecek. Aslında çok şanslıyız böyle bir şeye şahit olduğumuz için 60-40 yıl gibi bir süreci var" diye konuştu.

Şurup elde edilen ve sanayide de yaygın olarak kullanılan agave bitkisinin 41 yıl önce Hayrettin Karaca tarafından arboretuma dikildiği öğrenildi. Ancak 20 OCak 2020'de vefat eden Toprak Dede Hayrettin Karaca, bitkinin çiçek açtığını göremedi.

Hayrettin Karaca 40 Yıl Önce Dikmişti. Bu Bitki 50 Yılda Bir Kez Açıyor, 1-2 Ay İçinde Ölüyor
Hayrettin Karaca 40 Yıl Önce Dikmişti. Bu Bitki 50 Yılda Bir Kez Açıyor, 1-2 Ay İçinde Ölüyor
Hayrettin Karaca 40 Yıl Önce Dikmişti. Bu Bitki 50 Yılda Bir Kez Açıyor, 1-2 Ay İçinde Ölüyor
Hayrettin Karaca 40 Yıl Önce Dikmişti. Bu Bitki 50 Yılda Bir Kez Açıyor, 1-2 Ay İçinde Ölüyor

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Hayrettin Karaca, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrettin Karaca 40 Yıl Önce Dikmişti. Bu Bitki 50 Yılda Bir Kez Açıyor, 1-2 Ay İçinde Ölüyor - Son Dakika

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