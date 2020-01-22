Hayrettin Karaca anısına fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayrettin Karaca anısına fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Hayrettin Karaca anısına fidanlar toprakla buluştu

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, çocukların 'Toprak Dedesi' Hayrettin Karaca anısına başlattığı kampanya kapsamında Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 100 fidan toprakla buluştu.

Hayrettin Karaca anısına fidanlar toprakla buluştu, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, çocukların 'Toprak Dedesi' Hayrettin Karaca anısına başlattığı kampanya kapsamında Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 100 fidan toprakla buluştu.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, geçen Pazartesi günü 97 yaşında vefat etti. Hayrettin Karaca'nın anısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 81 ilde, her ilde 100'er fidan olmak üzere toplam 8 bin 100 fidan toprakla buluşacak. Bu çerçevede Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de etkinlik düzenlendi.Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen 100 adet fidan öğrenci ve öğretmenler tarafından okulun bahçesine dikildi. Ömrünü doğaya adayan Karaca'nın hatırası öğrenci ve öğretmenlerin okulların bahçesinde toprakla buluşturdukları fidanlarda yaşayacak.


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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
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