Hayrettin Karaca hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayrettin Karaca hayatını kaybetti - Son Dakika

Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

6 saat önce

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.

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TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.

TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.


Hayrettin Karaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:05 Kaynak: DHA
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Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
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