Hayrettin Karaca hayatını kaybetti - Son Dakika

Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
6 saat önce
TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:05 Kaynak: DHA
TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.
TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.
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