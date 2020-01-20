HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ

6 saat önce

istanbul DHATEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.

HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

istanbul DHA

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.

TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv


Hayrettin Karaca, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:05 Kaynak: DHA
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