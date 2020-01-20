HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ
6 saat önce
istanbul DHATEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:05 Kaynak: DHA
istanbul DHA
TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.
TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.
Görüntü Dökümü:
-------
-Arşiv
Son Dakika İstanbul yaşam koçu üzerindeki kötü enerjileri temizleme vaadiyle 6 bin dolarını aldı, gözünü... Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi