Hayrettin karaca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hayrettin karaca hayatını kaybetti

6 saat önce

istanbul DHATEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.

istanbul DHA

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.

TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Hayrettin karaca hayatını kaybetti

Hayrettin Karaca, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:24 Kaynak: DHA
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