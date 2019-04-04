Hayrettin Kaya: "Ayancık Yaşanabilir Bir İlçe Olacak"
41 dakika önce
Mazbatasını alarak göreve başlayan Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, Ayancık'ın daha yaşanabilir bir ilçe olması için çalışacağını söyledi.
Mazbatasını alarak göreve başlayan Ayancık
Belediye Başkanı Hayrettin Kaya
, Ayancık'ın daha yaşanabilir bir ilçe olması için çalışacağını söyledi.
Kaya, mazbata sürecinin, seçim süreci gibi yoğun geçtiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın umutlarına cevap verebilmek için gece-gündüz çalışacağız. Daha önce belediyede mali hizmetler müdürü olmam sebebiyle, belediyenin genel yapısını biliyordum. Çalışanların durumunu biliyordum. O yüzden fazla zorlanacağımı düşünmüyorum. Önceliğimiz şuan hayırlı olsuna gelen vatandaşlarla sohbet etmek. İlk haftamızı o şekilde geçireceğiz. Ondan sonra Bismillah deyip kaldığımız yerden çalışmalarımıza başlayacağız. Vatandaşlarımız bizlere inandı. Her türlü baskıya rağmen arkamızda durdular. Bize destek oldular. Onların bu sevgilerine layık olacağız. Ayancık yaşanabilir bir ilçe olacak" dedi. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:53 Kaynak: İHA
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