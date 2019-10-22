Son Dakika Haberleri: Hayrettin Maral'ın 'Kayıp Malezya Uçağı' kitabı çıktı
Son Dakika Güncel Hayrettin Maral'ın 'Kayıp Malezya Uçağı' kitabı çıktı

Hayrettin Maral'ın 'Kayıp Malezya Uçağı' kitabı çıktı

1 saat önce

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde yetişen Hayrettin Maral'ın ilk kitabı olan 'Kayıp Malezya Uçağı' çıktı.

Hayrettin Maral'ın 'Kayıp Malezya Uçağı' kitabı çıktı, System.String[]

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde yetişen Hayrettin Maral'ın ilk kitabı olan 'Kayıp Malezya Uçağı' çıktı.


İpekyolu Gençlik Merkez binasında yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşi ve imza gününde genç yazar Hayrettin Maral, 2014 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve gizemi günümüzde de çözülemeyen Malezya uçağıyla ilgili araştırmalarını ve bulgularını aktardı.


Söyleşi ve imza günüyle ilgili konuşan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ise, "Müdürlüğümüz bünyesinde yetişen gençlerimizin her anlamda kendilerini geliştirmeleri ve kabiliyetlerini görünür kılmak için çalışmalarımız devam ediyor ve bugün olduğu gibi meyvelerini veriyor. Hayrettin de ilgi alanını ve hayalini gerçekleştirmek adına ilk adımı atarken, yanında olduğumuz yüzlerce gencimizden bir tanesi. Onun sevincini paylaşıyoruz" dedi.


Söyleşi ve imza günü, genç yazar Hayrettin Maral'ın konuşmalarının ardından yapılan soru cevap bölümüyle devam ette. Program, yapılan imza töreniyle son buldu. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
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