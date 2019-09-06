Hayrettin Sönmez'in gözü dünya rekorunda
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Gençlere sporu sevdirmeye çalışan Hayrettin Sönmez, 250 kilo kaldırıp dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
Gençlere sporu sevdirmeye çalışan Hayrettin Sönmez, 250 kilo kaldırıp dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
Spor sevdalısı, gençlere sporu sevdirmeye çalışan Hayrettin Sönmez, şimdi de gözünü 250 kilo kaldırıp dünya rekorunu kırmaya dikti. Sönmez'in dünya rekoru denemesini yarın saat 10.00'da gerçekleşecek. - İSTANBUL
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