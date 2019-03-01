Hayri Baraçlı Okurlarıyla Bir Araya Geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayri Baraçlı 1'inci Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'nde 'Yönetimde 40 Dörtler' kitabını imzaladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayri Baraçlı 1'inci Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'nde 'Yönetimde 40 Dörtler' kitabını imzaladı.



Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşen 1'inci Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'nde İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayri Baraçlı okurlarıyla bir araya geldi. 'Yönetimde 40 Dörtler' kitabını imzalayan Baraçlı, okurlarına yeni kitap müjdesini de verdi.



"KİTAP SEVGİSİNİ YAŞAMAK İÇİN GELİP GÖRMEK GEREKİR"



Kitap fuarlarının önemi üzerinde duran Hayri Baraçlı, "Avrasya Kitap Fuarı bizim için çok önemli bir organizasyon. Hem Kültür AŞ'ye hem de Büyükşehir Belediyesine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün İstanbul halkı bilhassa öğrenciler burada kitap stantlarını ziyaret ediyorlar. Hakikaten kitap sevgisini burada yaşamak için gelip görmek gerekir. Bizim buradaki hizmetlerimiz devam edecek. Ben de arkadaşlarımın istekleri doğrultusunda kitaplarımı genç arkadaşlarıma imzalamaktan dolayı heyecanlıyım. İnşallah bu kitap fuarı önümüzdeki yıllarda da İstanbullulara çok büyük hizmetler sunacaktır diyorum" dedi.



"OKUYANLARA YÖNETİCİLİKLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİ KAZANDIRMAK ADINA FAYDALI OLACAK"



Yeni kitap hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Baraçlı, "Benim kitabım yönetim ile ilgili bir kitap. Hem üniversitedeki akademik çalışmalarım, hem de özel sektör ve kamu uygulamalarım neticesinde böyle bir kitabı yazdık. İnşallah hem okuyanlara bilhassa gençlere yöneticilikle ilgili özellikleri kazandırmak adına faydalı olacağını ümit ediyorum. İçerisinde 40 uygulama var. Bu uygulamaların içerisinde belki kendilerine vizyon katabilecek gelecek odaklı stratejilerini hedef alabilecekleri bir uygulama olacak. Bu noktada onlar okudukça ben de mutlu olacağımı düşünüyorum. Tabi ki bu kitap ile de kalmama gayreti içerisindeyim. Boş kaldıkça yeni kitabım için çalışmalar yapma gayreti içerisindeyim" diye konuştu. - İstanbul

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