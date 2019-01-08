Son Dakika Haberleri: Hayri Dev Anısına Konser

Hayri Dev Anısına Konser

1 saat önce

Hayri Dev anısına konserANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde geçen yıl hayata veda eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesinde yer alan üç telli bağlama sanatçısı Hayri Dev anısına konser gerçekleştirildi.

Hayri Dev anısına konser

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde geçen yıl hayata veda eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesinde yer alan üç telli bağlama sanatçısı Hayri Dev anısına konser gerçekleştirildi.
Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 'Müzik Konseri' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, solist olarak yöresel sanatçılar Osman Kırca, Ali Ulutaş ve Emre Dayıoğlu katıldı. Kaş Kültürevi'ndeki konserde üç telli bağlama ile sanatçılar, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden 'eşkıya kaçıran boğazı', 'kocakarı boğazları', 'zeybekler' ile Hayri Dev'den 'zülüfleri taramış' gibi seçme eserleri çalıp seslendirdi.
Osman Kırca ve Ali Ulutaş ile kendisinin Kaşlı olduğunu hatırlatan üç telli bağlama sanatçısı ve müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, bu konserin ilçede yapılmasının halk müziğinin maneviyatı açısından önem taşıdığını vurguladı.
Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ise, bölgede yerel müzik yapan değerleri tanımak ve tanıtmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini, bu değerlerin müzikleriyle kültürümüzü yansıttığını belirtti.
Program sonunda Ali Evren, üç telli bağlama sanatçılarına çiçek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Kültür Sanat
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