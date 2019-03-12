Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu Emekçi Anneleri Unutmadı
28 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu okul aile birliği tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması programı yapıldı.
Zonguldak
'ın Çaycuma İlçesi
'nde Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu okul aile birliği tarafından düzenlenen 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kutlaması programı yapıldı.
Çaycuma Padişah Sofrasında gerçekleşen kutlamaya öğrencilerin anneleri katıldı. Okul Müdürü
Özlem Boşnak, Okul Aile Birliği Başkanı Vildan Erkan ve yönetim kurulu üyelerince geceye katılan kadın velilere kapıda karşılayarak karanfil takdim etti. Okul Müdürü Boşnak; "Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Okul Aile Birliği Başkanı Vildan Erkan'a, Yönetim Kurulu Üyeleri Funda Özen'e, Suna Kosova
'ya, Sevgi Topçuoğlu'na ve gecede bizi yalnız bırakmayan değerli velilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Canlı müzik eşliğinde eğlenen emekçi kadınlar günlerinin kutlandığı için geceden mutlu şekilde ayrıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
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